«دوريان» يضرب كندا بعد اجتياحه الباهاماس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاح الإعصار «دوريان»، مساء أمس الأول، السواحل الكندية، ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة، وأمواج ارتفاعها 20 متراً، متسبباً بسقوط أشجار، وقطع الكهرباء عن حوالي 500 ألف منزل، وذلك بعدما أسفر عن سقوط 43 قتيلاً في الباهاماس، وخلف معها دماراً واسعاً، قبل توجهه إلى الولايات الأمريكية.

ووصل الإعصار، الذي خفض المركز الكندي لرصد الأعاصير تصنيفه، مناطق قريبة من هاليفاكس في نوفاسكوتيا؛ حيث بلغت شدة الرياح 140 كلم في الساعة، وقالت السلطات، إن أكثر من 500 ألف منزل حرمت التيار الكهربائي في المنطقة. وبدت شوارع هاليفاكس، مقفرة، وفي أحدها رافعة سقطت على مبنى يجري تشييده.

وغرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على «تويتر» كاتباً: «إن سلامة الكنديين هي أولويتنا المطلقة، ومستعدون لمساندة المناطق الواقعة على المحيط الأطلسي بعد العاصفة».

ويواصل «دوريان»، سيره فوق شرق كندا. وصدرت تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في جزيرة الأمير ادوارد ونيوبرونسويك وشر كيبيك وتيرا نوفا ولابرادور، ويتوقع أن يضعف الإعصار، ويتلاشى شمال المحيط الأطلسي.

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ولا تزال سلطات الباهاماس، تتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، بعد أكثر من أسبوع على مرور «دوريان»، وتقوم طائرات ومروحيات وسفن بما فيها سفن للرحلات الترفيهية بنقل السكان المنكوبين إلى عاصمة ناساو أو إلى الولايات المتحدة.

وتسارعت عمليات الإجلاء أمس الأول؛ حيث لا تكف السلطات عن التحذير من أن حصيلة الضحايا البالغة 43 قتيلاً سترتفع «بشكل كبير».

وتضررت مباني مطار مارش هاربر الصغير، عندما ضرب الإعصار جزيرة أباكو ترافقه رياح سرعتها 250 كلم في الساعة.

ودمرت العاصفة، عدداً من الهنجارات، لكن مدارج الإقلاع والهبوط ما زالت صالحة، لذلك ينتظر مئات الأشخاص إمكان السفر إلى ناساو.

وقالت ربة عائلة شابة، شاميكا دوروزييه، من أمام مبنى المطار: «مضى أسبوع تقريباً، والناس ليس لديهم غذاء ولا مياه، وهناك جثث، والبقاء هنا لم يعد أمراً سليماً».( وكالات)