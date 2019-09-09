«واي فاي» مجاناً بحافلات ومحطات النقل العام بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

دشن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي (واي فاي الإمارات) على متن حافلات ومحطات النقل العام في الإمارة.

يبدأ المشروع بتوفير خدمة (واي فاي الإمارات) على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة حالياً على متن 10 حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيّفة، ويكتمل المشروع بتوفير الخدمة في جميع حافلات النقل العام بإمارة أبوظبي، البالغ عددها حالياً 520 حافلة، نهاية الربع الأول من عام 2020.

وأوضح محمد حمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل: يأتي المشروع في إطار السعي المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام وتوفير كافة الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال: لتشغيل الخدمة، يجب على ركاب الحافلات تفعيل الواي فاي على أجهزتهم، واختيار الاتصال بشبكة @WiFi UAE from du، حيث يتم فتح صفحة دخول خاصة للخدمة.

مشاريع مستقبلية لمواكبة التطور

وأكد محمد علي الجعيدي، مدير إدارة البنية التحتية التقني بالإنابة في مركز النقل المتكامل، ل ”الخليج 365” أن هناك عدداً من المشاريع والأهداف قيد الدراسة ستقوم على تعزيز خدمات النقل العام، بحيث تكون أكثر جاذبية للجمهور.