الداخلية التونسية: ضبط 13 إفريقيًا كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية بصورة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطنى، بمدينة بنقردان التونسية، من ضبط 13 شخصا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود (الليبية – التونسية) بصورة غير شرعية.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، أمس الأحد، أنه بمراجعة النيابة العامة أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.
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