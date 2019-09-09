شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 13 إفريقيًا كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطنى، بمدينة بنقردان التونسية، من ضبط 13 شخصا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد اجتياز الحدود (الليبية – التونسية) بصورة غير شرعية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، أمس الأحد، أنه بمراجعة النيابة العامة أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.