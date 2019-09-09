شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة وفاة أحمد الشقيرى.. سقطة جديدة للسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت شائعة وفاة الإعلامى السعودى، أحمد الشقيرى، حالة غضب واسعة على السوشيال ميديا، خاصة مع تكرار نشر أنباء عن وفاة شخصيات عامة وسياسية وإعلامية خلال الفترة الماضية دون مراعاة شعور هذه الشخصيات وأسرهم والتأثير السئ لمثل هذه الأخبار عليهم.

خلال الساعات الماضية ترددت شائعات حول وفاة أحمد الشقيرى، لتحدث حالة جدل عامة جعلته يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن تخرج أسرته وتنفى وفاته، وتؤكد أن الإعلامي أحمد الشقيري بصحة جيدة ويقيم معهم حاليا بمدينة دبي الإماراتية.

تكرار مثل هذه الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعى دون التثبت منها أصبحت ظاهرة تتطلب ضرورة مواجهتها ومعاقبة كل من يتورط فى نشر مثل تلك الأخبار دون التبين من صحتها.

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