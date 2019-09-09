العراق.. مقتل 8 عناصر من "داعش" في نينوى

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، مقتل 8 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل".

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وأضاف البيان أن الضربة "أسفرت عن قتل 8 إرهابيين من عصابات داعش".

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

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