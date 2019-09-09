قطر وأنغولا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الدوحة / احمد يوسف/ الخليج 365

وقعت قطر وأنغولا، الأحد، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في العديد من المجالات.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس أنغولا جواو مانويل لورينسو، الذي يزور الدوحة لثلاثة أيام.

شهد الطرفان التوقيع على اتفاقيات "بشأن المشاورات السياسية، وإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة".

بالإضافة إلى توقيع "اتفاقية النقل البحري"، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الموانئ.

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كما وقع البلدان "اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني".

وناقش أمير قطر والرئيس الأنغولي خلال جلسة المباحثات "العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لاسيما في الطاقة والاستثمار والنقل الجوي و البحري".

‏‎كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، إطلاق رحلات مباشرة إلى مدينة لواندا الأنغولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.