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التجارة السعودية تسحب 26 ألف سيارة دودج

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

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التجارة السعودية تسحب 26 ألف سيارة دودج

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الأحد، استدعاء أكثر من 26 ألف مركبة من نوع "دودج"، وذلك بسبب وجود عيب صناعة خطير على حياة مقتنيها.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب، وهو الأمر الذي قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت التجارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل للإصلاح مجانًا.

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