- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قررت أبل عدم اقتصار البث المباشر لوقائع الإعلان عن هاتفها الجديد "أي فون 11" على موقعها الرسمي وتويتر، وإذاعة الحدث للمرة الأولى في تاريخها على يوتيوب.
واقتصر البث المباشر لمؤتمرات أبل على موقعها الرسمي، إلى أن قامت العام الماضي ببث الحدث على تويتر، كما كان في الإمكان فقط مشاهدة البث على متصفحات الإنترنت سفاري وإيدج على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، إلى أن قامت أبل بإتاحته أيضا على متصفحات كروم وفايرفوكس العام الماضي.
ومن المقرر أن تعقد أبل حدثها يوم الثلاثاء القادم، 10 سبتمبر الجاري، على مسرح ستيف جوبز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولي.. بث مباشر لـ "آبل" على اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.