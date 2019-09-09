للمرة الأولي.. بث مباشر لـ "آبل" على اليوتيوب 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قررت أبل عدم اقتصار البث المباشر لوقائع الإعلان عن هاتفها الجديد "أي فون 11" على موقعها الرسمي وتويتر، وإذاعة الحدث للمرة الأولى في تاريخها على يوتيوب.



واقتصر البث المباشر لمؤتمرات أبل على موقعها الرسمي، إلى أن قامت العام الماضي ببث الحدث على تويتر، كما كان في الإمكان فقط مشاهدة البث على متصفحات الإنترنت سفاري وإيدج على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، إلى أن قامت أبل بإتاحته أيضا على متصفحات كروم وفايرفوكس العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد أبل حدثها يوم الثلاثاء القادم، 10 سبتمبر الجاري، على مسرح ستيف جوبز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.