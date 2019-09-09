الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".
وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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