حريق في سجن عراقي... والدفاع المدني يتدخل

وقال بوهان لقناة "لسومرية نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع بمساحة من الأعشاب والقصب داخل سجن التاجي. وأضاف بوهتن "الحريق شب بعيدا عن أماكن تواجد المساجين". وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل سجن في التاجي شمالي العاصمة بغداد.

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