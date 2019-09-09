"تتسبب في خطر"... السعودية تستدعي 26 ألف سيارة "دودج"

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة التجارة والاستثمار، إن سبب الاستدعاء وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة.

ودعت التجارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل للإصلاح مجانًا.

وكانت استدعت وزارة التجارة، السبت 1 يونيو / حزيران، 1041 مركبة من نوع هيونداي سنتافي.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السيارات المستدعاة من موديلات العام 2019، وذلك بسبب حدوث خلل فني في المحرك.

وأشارت الوزارة - وقتها - إلى أن الاستدعاء تم لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك، ما قد يؤدي إلى توقفه أثناء القيادة في ظروف المناخ الصعبة كالعواصف الرملية.