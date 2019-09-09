شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يدعو إلى إجراء مشاورات لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح إلى إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات فى الجزائر.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن عبدالقادر بن صالح أعرب، إثر تسلمه التقرير النهائى للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التى باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية فى البلاد والحراك الشعبي، عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذيْن طبعا مسار الحوار.

وأكد الرئيس الجزائرى المؤقت، أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل فى هذا المسار، مشيرا إلى أن عملية الحوار، التى سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع؛ أفضت إلى تقارب واسع فى وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية فى أقرب وقت.