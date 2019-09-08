الان تتابع شاهد.. حقيقة أسر الحوثيين لمراسل الحدث محمد العرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سخر مراسل قناة الحدث محمد العرب، من إعلان ميليشا الحوثي الإرهابية اختطافه في صنعاء، قائلا: “اعتقلوني أكثر من مرة وقتلوني أكثر من مرة”.
وتابع: “إعلام الحوثي راديكالي ينتهج العنف ومبني دائما على التضليل”.
وقال: “كنا في تغطية لأحد الجبهات الساخنة، واكتشفنا وجود مؤتمر صحفي للحوثيين ويعلن أحدهم أني في مستشفى صنعاء”.
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