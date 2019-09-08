سيمنس الألمانية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف فى 3 مدن سعودية

Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة هي: محاسب دعم (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة). Advertisements . مهندس خدمة عملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية. . أخصائي دعم (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال. وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م. للإطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم لها يرجي الدخول على الرابط هنا Advertisements Advertisements

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