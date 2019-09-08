دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Simple Keyboard لوحة مفاتيح مثالية لأولئك الذين يحتاجون فقط إلى الكتابة © Tech World قدمت بواسطة

Simple Keyboard هو باختصار تطبيق لوحة مفاتيح جديد مفتوح المصدر موجّه حصرًا لمستخدمي أندرويد.

ويوفّر لوحة مفاتيح أساسية وخفيفة الوزن لا تتجاوز 1 ميجا بايت مع خيارات قابلة للتعديل وألوان وسمات قابلة للتخصيص.

ولاستخدام هذه اللوحة بدلاً من لوحة المفاتيح الافتراضية، عليك تمكينها كطريقة إدخال حالية في إعدادات المشغل، وبعد ذلك سيتم إخفاء رمز مشغل التطبيق.

وهنا، للوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على “،” أو الانتقال إلى إعدادات النظام ضمن اللغات والإدخال.

بحيث من هناك يمكنك تعيين السمة، وكذلك لون خلفية لوحة المفاتيح وميزات أخرى مثل الاهتزاز والصوت وارتفاع لوحة المفاتيح والأنماط المخصصة والتفضيلات الأخرى.

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وكما أشرنا في العنوات، تستهدف لوحة المفاتيح Simple Keyboard المستخدمين الذين ليس لديهم احتياجات خاصة بخلاف الكتابة فقط.

وبالتالي فهي تفتقر إلى ميزات عدّة مثل الرموز التعبيرية والصور المتحركة GIF ومدقق الإملاء والكتابة السريعة.

أخيرًا، تتوفّر لوحة Simple Keyboard لأندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء أو إعلانات مزعجة. ويمكنك العثور عليها بالانتقال إلى صفحتها من على متجر جوجل بلاي من هنا، على أن تدعم أندرويد 4.4 فأحدث.

التدوينة تطبيق Simple Keyboard لوحة مفاتيح مثالية لأولئك الذين يحتاجون فقط إلى الكتابة ظهرت أولاً على عالم التقنية.