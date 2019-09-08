دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Magi + تطبيق جديد يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة

© Tech World قدمت بواسطة Magi + تطبيق جديد يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة

ترغب في جعل نفسك نجم في هوليود بطريقة ممتعة وسهلة، لك ذلك، مع تطبيق Magi + الجديد لإضافة تأثيرات بصرية.

حيث باختصار، هو عبارة عن تطبيق يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة شبيهة بإنتاجات هوليود.

وهنا، يُقدّم تطبيق أو محرر الفيديو Magi + مجموعة كبيرة من المؤثرات السينمائية منها:

القوى الطبيعية القائمة على النار، والرعد والبرق، والكوارث مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، والخيال العلمي، وتأثيرات الخيال مثل الأجسام الغريبة.

أيضًا، هناك تأثيرات التنانين والروبوتات وكذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والشاحنات والسيارات والمروحيات، وأكثر من ذلك.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، بصراحة يأتي التطبيق بواجهة مستخدم سلسة وبسيطة للغاية، لا يُبالغ فيها عندما يتعلق الأمر بالتنقلات.

حيث لإنشاء فيديو، ما عليك سوى اختيار التأثير المطلوب، ومن ثم اتبع الدليل لتسجيل الفيديو، وصولًا إلى تحريره باستخدام أدوات التطبيق بهدف تسحين النتيجة، وأخيرًا حفظه أو مشاركته.

بالتالي، تتبلور إمكانية استخدام التطبيق في 3 خطوات “الاختيار، الالتقاط، التعديل والمشاركة”.

وفي هذا السياق، أشار القائمين على التطبيق: “Magi + ليس مجرد باقة لمرة واحدة، فهو مُزوّد بإضافات جديدة ورائعة لا تنتهي أبدًا، ويواصل فريق التصميم لدينا العمل ليلاً ونهارًا لتقديم أفضل التجارب مع التحديثات المستمرة”.

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أخيرًا، يتوفّر تطبيق Magi + لنظام iOS منذ شهور من الآن، ومؤخرًا تم إطلاقه لمستخدمي نظام التشغيل الآخر أندرويد.

على أن يكون مجّانًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من عملية تنزيله، بعدها سيتعين عليك الاشتراك الأسبوعي، أو شرائه لمرة واحدة.

تحميل تطبيق Magi + على أندرويد

تحميل تطبيق Magi + على iOS

التدوينة تطبيق Magi + الجديد يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.