شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية فى الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت ميليشيات الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية فى الحديدة غرب اليمن، وذلك بقصف مكثف لمواقع القوات المشتركة فى الأطراف الجنوبية للمدينة ومناطق متفرقة جنوب المحافظة، موقعة إصابات مدنية بمدينة التحيتا.

وتزامن التصعيد الحوثى للخروقات والاستهداف العنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع سريان انعقاد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار فى المياه الدولية على ظهر سفينة أممية، وذلك لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة ونشر مراقبين فى خطوط التماس..حسبما أفادت قناة" العربية الإخبارية" اليوم الأحد.

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وقال مصدر عسكرى يمنى إن الميليشيات الحوثية قصفت بشكل مركز وعنيف مواقع القوات المشتركة فى كيلو 16 وشارع الخمسين بقذائف الهاون، مضيفا أن مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى شرق مدينة الحديدة تعرضت لعملية استهداف مركزة بأسلحة الميليشيا الثقيلة والمتوسطة.