غارات جوية لقوات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثى فى خب والشعف بالجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثى المتمردة، فى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد - أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، فى منطقتى "السليلة"، و "الوجف"، بمديرية خب والشعف، وأسفرت الغارات عن تكبيد مليشيا الحوثى المتمردة، خسائر فى الأرواح والعتاد.

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