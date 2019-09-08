العراق.. تطهير 20 قرية في ديالى.. وتفجيران بكركوك

العراق/حسين الامير، علي محمد/الخليج 365-

قال مصدران أمنيان عراقيان، الأحد، إن قوات الأمن طهرت 20 قرية، شمالي محافظة ديالى، شرقي البلاد، من خلايا تنظيم "داعش".

يأني ذلك في وقت انفجرت فيه عبوتان ناسفتان وسط محافظة كركوك شمالي البلاد، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين.

وقال حبيب الشمري، ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، إن"قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي طهرت اليوم 20 قرية ضمن المنطقة الرابطة بين ناحية السعدية وبحيرة حمرين شمالي المحافظة".

وأوضح أن "العملية العسكرية انطلقت صباح اليوم وحققت أهدافها عبر الاستيلاء على أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة تابعة لمسلحي داعش".

وفي محافظة كركوك، شمالي البلاد، انفجرت عبوتان ناسفتان، وسط مدينة كركوك (مركز المحافظة)، بحسب مصدر أمني.

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وقال النقيب بشرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في منطقة واحد حزيران تبعها انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".

وأشار إلى أن "الانفجارين تسببا في إصابة مدنيين اثنين بجروح".

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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