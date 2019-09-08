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سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل

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القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

سقط صاروخ قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مساء الأحد، حسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط قرب السياج الفاصل، ولم يصل الأراضي الإسرائيلية".

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ونوهت إلى أنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة (جنوبيّ إسرائيل)، إثر إطلاق الصاروخ.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وتشهد الحدود بين إسرائيل والقطاع توترًا خلال الأيام الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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