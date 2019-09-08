لبنان.. العثور على جثة مسؤول سابق بـ"حزب الله" في منزله

بيروت/ يوسف حسين / الخليج 365

عُثر على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" اللبناني، مساء الأحد، داخل شقته في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسؤول السابق في "حزب الله"، الشيخ علي حاطوم، "انتحر في منزله"، من دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.

وفور العثور على الجثة، حضرت عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وفتحت تحقيقًا، وسيعمل الطبيب الشرعي على تحديد سبب الوفاة، وفق الوكالة.

وخلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق "حزب الله" صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، إثر مقتل قياديين للحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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