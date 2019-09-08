القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
بدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، مناورات عسكرية واسعة، تحاكي سيناريو إمكانية اندلاع حرب على عدة جبهات، حسب صحيفة إسرائيلية.
وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، إن الجيش أطلق على المناورات اسم "الحجر الرئيسي".
وتشارك في المناورات، قوات نظامية وأخرى من الاحتياط، وسيتم خلالها محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة، منها العمل القتالي المتنوع في مجالات مختلفة على الجبهة الشمالية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن هذه المناورات "هدفها تحسين قدرة الجيش على الحرب وإدارة المعركة من قبل هيئة الأركان، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، كسلاح الجو والبر والبحر والمخابرات وقسم الخدمات التكنولوجية واللوجستية".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المناورات تستمر حتى الأربعاء المقبل ضمن مخطط التدريب للعام الجاري.
ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات ومناورات مستمرة على مدار العام، وبخاصة في المنطقة الجنوبية عند حدود قطاع غزة والشمالية قرب الحدود مع سوريا ولبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تجري مناورات تحاكي سيناريو حرب على عدة جبهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.