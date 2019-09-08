المغرب.. توقيف 19 من "الألتراس" يشتبه بتورطهم في "أعمال شغب"

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365

أعلن الأمن المغربي، الأحد، أنه أوقف 19 شخصا، بينهم 12 قاصرا، السبت، ينتمون إلى فصيل مشجعي فريق لكرة القدم، للاشتباه بتورطهم في ارتكاب "أعمال شغب"، بمدينة سلا، محاذاة العاصمة الرباط.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إنه "جرى توقيف المشتبه بهم على خلفية تسببهم في خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة بحي المكينسية (مدينة سلا)".

وأضاف: "فضلا عن تهديدهم بشكل خطير لأمن المواطنين بعدما ارتدوا أقنعة حاجبة لمعطياتهم التشخيصية، رددوا عبارات تحريضية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات".

وذكر البيان بأن "المشتبه بهم كانوا قد تجمعوا بالشارع العام في إطار الألتراس الذي ينتمون إليه (لم يحددها)، مهددين الأمن والنظام العام، وهي الأحداث التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري".

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وبحسب البيان، فإنه "تم العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من الأقنعة وعبوات رذاذ الصباغة باللونين الأحمر والأبيض".

وأفاد بأنه "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية في سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم".

وأوردت تقارير إعلامية، الأحد الماضي، اندلاع أحداث شغب بسلا، بين بعض جماهير الجيش الملكي والجمعية السلاوية، أسفرت عن تكسير زجاج بعض السيارات، وتهشيم واجهات محلات تجارية في عدد من أزقة هذه المدينة.

وجاءت هذه الأحداث بسبب محاولة بعض جماهير الجمعية السلاوية اعتراض نظيرتها للجيش الملكي، كانت عائدة من الاحتفالات بالذكرى 61 على تأسيس الفريق بالرباط.

ويلعب الفريقان في الدرجة الممتاز للدوري المغربي لكرة القدم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.