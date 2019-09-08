إسرائيل تعتقل شابين فلسطينيين بزعم تخطي السياج الفاصل مع غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، شابين فلسطينيين، بدعوى عبورهما السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، واطلعت الخليج 365 عليه: "اعتقل جيش الدفاع فلسطينيين اثنين عبرا السياج المحيط بغزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
وزعم الجيش أنه "تم اعتقال المشتبه بهما وبحوزتهما سكينا وقاطع وأدوات إشعال حرائق".
وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل عن اعتقال فتيان وشبان فلسطينيين، يتسللون من غزة، فيما تشهد الحدود بين إسرائيل والقطاع توترًا خلال الأيام الأخيرة.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار، وتعتقل كل من يتواجد فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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