فحوصات أمير الكويت الطبية تؤجل لقاءه بترامب

الكويت/ الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر، دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري علي الصباح.

وأوضح علي الصباح، أن أمير الكويت (90 عاما) دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة.

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وأضاف: "الأمر الذي دعا إلى تأجیل اللقاء المقرر له مع الرئیس دونالد ترامب إلى موعد یحدد لاحقا".

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في زيارة قالت "كونا" إنها "خاصة" دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" دون تفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.