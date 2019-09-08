عاهل الأردن يدعو لحل أزمة المعلمين من خلال الحوار

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، إن هدفنا دائما الحفاظ على مصلحة الطلبة، في إشارة إلى أزمة المعلمين التي تشهدها البلاد، وتصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية حتى وصلت لإضراب مفتوح عن العمل.

جاء ذلك خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، قال الملك عبد الله: "يجب أن يكون هدفنا دائما الحفاظ على مصلحة الطلبة، وهذا الذي يجب أن نركز عليه جميعا، والوصول له من خلال الحوار المسؤول".

وبدأ معلمو الأردن، الأحد، إضرابا مفتوحا، في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

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وأكد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، في تصريح سابق للأناضول بأن "نسبة الإضراب مئة بالمائة في جميع مدارس المملكة".

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى "تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عما تعرض له المعلمين من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي".

وشهدت المملكة، الخميس، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 بالمائة من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.

وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎

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