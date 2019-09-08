التحالف الدولي: القوات التركية شاهدت إزالة تحصينات "ي ب ك"

واشنطن/ الخليج 365

ادعى الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، العقيد مايلز كاجينز، أن القوات التركية التي شاركت في دورية شمال شرق سوريا، شاهدت بشكل مباشر إزالة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لتحصيناته في الأماكن التي غادرها عناصره "طواعية".

جاء ذلك في بيان نشره كاجينز حول الدورية البرية المشتركة الأولى التي أجرتها القوات التركية والأمريكية، الأحد، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

وأشار كاجينز إلى أن القوات العسكرية الأمريكية والتركية قامت اليوم بدورية برية مشتركة داخل الآلية الأمنية في شمال شرق سوريا.

وقال "حلفاؤنا شاهدوا بشكل مباشر إزالة تحصينات ومواقع ي ب ك في الأماكن التي غادرها عناصر ي ب ك طواعية".

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ولم يقدم كاجينز تفاصيل تاريخ وكيفية مغادرة عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لبعض المناطق "طواعية".

واعتبر أن "دورية اليوم تظهر التزامنا المستمر بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا".

كما أشار إلى أن التحالف سيواصل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (يشكل ب ي د/ بي كا كا عمودها الفقري) التركيز على القضاء الكامل على "داعش".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الدوريات المشتركة ستتواصل جوا وبرا، في الأيام المقبلة، بغية المضي قدما في تأسيس المنطقة الآمنة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشارت الوزارة التركية إلى استمرار تأسيس المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها وفق الجدول الزمني المحدد، وفي إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوفد الأمريكي بين 5 و7 أغسطس/آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.