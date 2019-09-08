شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مستودع «بلاستيك» جنوب جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع مساء الأحد، حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن فرق التحقيق بمدني محافظة جدة باشرت اليوم أعمالها في الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع حريق بأحد المستودعات جنوب المحافظة، وتسبب الحريق في بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة لإخماد الحريق والحد من انتشارة مدعومة بفرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف “أن فرق الإنقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الإطفاء للوصول إلى بؤر اللهب داخل المستودع ، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد أن باشرت أعمالها من ثلاث اتجاهات مدعومه بصهاريج المياه في دعم الفرق وعدم انقطاع وصول المياه إليها.

وأكد متحدث مدني مكة المكرمة أنه تم إخماد الحريق في المستودع دون تسجيل اي إصابات أو خسائر بالأرواح.

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