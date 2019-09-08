العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" داخل شقته في بيروت

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، مساء اليوم الأحد، بالعثور على المسؤول السابق في "حزب الله" اللبناني، علي ح. جثة هامدة داخل شقته في ضاحية بيروت الجنوبية.
وأضافت الوكالة أن القوى الأمنية توجهت على الفور إلى مكان العثور على جثة الرجل، الذي كان يقيم في منطقة برج البراجنة، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على الحادث من قبل "حزب الله".
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