وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "صاروخا أطلق من غزة باتجاه المجلس الإقليمي لمدينة أشكول جنوب إسرائيل، وسقط بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة". وأكدت القناة نقلا عن مصادر أمنية عن عدم تسجيل إصابات أو أضرار جراء الحادث. يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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