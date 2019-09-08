العثور على مسؤول سابق في "حزب الله" مقتولا داخل شقته

وأضافت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أن "القوى الأمنية توجهت على الفور إلى مكان العثور على جثة الرجل، الذي كان يقيم في منطقة برج البراجنة".
ووفقا للوكالة، "قامت السلطات بفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث وملابسات الحادث".
وأوضحت أن "سيتم عرض الجثة على الطبيب الشرعي الذي سيحدد أسباب الوفاة".
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل "حزب الله" حتى الأن.
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