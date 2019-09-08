دبي - بواسطة محمد فارس يتيح لك تطبيق سامسونج الجديد Global Goals المساهمة في تحقيق 17 هدفًا عالميًا من الأمم المتحدة © Tech World قدمت بواسطة

Global Goals هو تطبيق أنشأته سامسونج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

والذي تم إنشاؤه للمساعدة في القضاء على الفقر والجوع وتقليل أوجه عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ والمساعدة في جعل العالم أفضل مكان.

عمومًا، تم بناء الأهداف العالمية السبعة عشر، والتي تسمى أيضًا أهداف التنمية المستدامة (OSS)، على مدار عدة عقود من عمل الأمم المتحدة وتبنتها جميع الدول المضيفة البالغ عددها 193 دولة.

على أي حال، يدعم التطبيق عشرات اللغات، ويُوفّر تجربة فريدة في شاشة القفل تعرض شيئًا ملهمًا لهدف في كل مرة تقوم فيها بإلغاء قفل هاتفك الذكي.

كما ويوفّر أيضًا معلومات مُفصّلة عن كل من الأهداف الـ 17 مع حقائق وشخصيات رئيسية. وأي إعلان داخل التطبيق يكسب أموالًا للتبرعات لدعم الأهداف العالمية.

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وفي الواقع ستقدم سامسونج جميع التبرعات من الإعلانات المعروضة بواسطة هذا التطبيق لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Samsung Global Goals‏ على أندرويد فقط، وهو متاح بشكل مجاني وكامل بدون عمليات شراء داخلية.

وكما أشرنا، هناك الدعم للإعلانات، ولكن هذه الإعلانات غير مزعجة وهدفها الأسمى تحقيق الأهداف الـ 17.

تحميل تطبيق Samsung Global Goals على أندرويد.

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