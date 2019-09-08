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هناك العديد من تطبيقات اللانشر التي تُحاول توفير ميزات وواجهة أجهزة بيكسل مع أي هاتف أندرويد، تطبيق لانشر Lawnchair واحد من هذه التطبيقات والمُفضّلة لدى الكثيرين من المستخدمين.
حيث يكاد أن يكون مماثلًا تمامًا لجميع الوظائف الأساسية التي يُمكِن أن يتوقعها المستخدم في أجهزة بيكسل.
فضلًا عن حزمه لبعض التحسينات والإضافات الأخرى، على رأسها المزيد من خيارات التخصيص ودعم إضافي لإيماءات التنقل.
الآن، أصبحت النسخة التجريبية من Lawnchair v2 متاحة أخيرًا في متجر جوجل بلاي. مما يعني ذلك، عدم تنزيل المزيد من تحديثات ألفا اليومية الخاصة بالتطبيق. وعلى أي حال، ما يُهمنا حقًا، هو الجديد في هذا الإصدار، ومن النظرة الأولى نجده إصدار كبير ومهم جدًا.
حيث تم تحديث مظهر اللانشر ليتطابق الآن مع إصدارات بيكسل الأحدث، وبشكل أقرب إلى نمط أندرويد 9 وكذلك 10. ولعل الإصدار الأقدم، يُذكرنا بـ بيكسل OG وإصدارات أندرويد 7 وكذلك 8.
كذلك عنصر واجهة المستخدم في At Glance أصبحت تدعم المزيد من العناصر.
حيث الآن ستتمكّن من رؤية أشياء مثل الرسائل الواردة وتعداد البريد الإلكتروني وتشغيل الموسيقى حاليًا والكثير من التفاصيل المفيدة الأخرى.
بدوره، أشار القائمين على التطبيق، بأن إصدارات ألفا من لانشر Lawnchair هي متطابقة مع الإصدار التجريبي هذا.
ولكن الفرق يتمثّل في تسريع تنزيل التحديثات، فضلًا عن استقرار النسخة من عدمها.
أخيرًا، لتحميل إصدار Lawnchair 2 التجريبي، عليك الانضمام إلى مجتمع التطبيق من على متجر جوجل بلاي، والاشتراك فيه من هناك.
التدوينة النسخة التجريبية الثانية من تطبيق اللانشر Lawnchair تصل متجر جوجل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.