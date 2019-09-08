دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تلقت شركة الأمن والحماية العريقة Symantec عدة عروض للاستحواذ على قطاع خدمات المستهلكين بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار وذلك من شركتي الاستثمار Permira و Advent International Corp.

وكانت Symantec قد عرضت مؤخراً استعدادها لتلقي عروض الاستحواذ عليها، وجاءت هذه العروض بحيث يباع سهمها بسعر 26-27 دولار، وتهتم الشركتين ببيع قطاع منتجات المستهلكين، وذلك كون عملاقة المعالجات Broadcom استحوذت الشهر الماضي على قطاع الأعمال من الشركة بمبلغ 10.7 مليار دولار.

مازال الغموض يكتنف العديد من المسائل العالقة وذلك في حال وافقت Symantec على العرض الجديد للاستحواذ على قطاع المستهلكين، هل ستتم الصفقة فوراً وتتابع بإجراءات بيع قطاع الأعمال لشركة برودكوم؟ أم تنتهي أولاً من هذا الاستحواذ لتنجز التالي.

ويضم قطاع منتجات المستهلكين من Symantec المنتجات الأشهر التي نعرفها لاسيما برنامج مكافحة الفيروساتNorton وبرامج حماية الهوية LifeLock.

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يذكر أن برودكوم عرضت في وقت سابق الاستحواذ على كامل شركة سيمانتك التي لم تتابع المفاوضات بهذا الشكل وانتهى بها المطاف إلى بيع قطاع الأعمال فقط للاختلاف على السعر المعروض.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة Symantec أكثر من 14 مليار دولار، وارتفع سهم الشركة بنحو 10% بعد صدور تقارير الاهتمام بالاستحواذ.

التدوينة Symantec للأمن والحماية تتلقى عروض للاستحواذ عليها بـ 16 مليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.