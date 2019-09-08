دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

خلال الأيام السبعة الأولى حققت لعبة البوكيمون الجديدة على الهواتف الذكية Pokémon Masters عائدات بنحو 26 مليون دولار وذلك بدون احتساب إيرادات الصين.

صدرت لعبة Pokémon Masters يوم 29 اغسطس الماضي، وتأتي هذه اللعبة باسلوب مختلف عن ألعاب البوكيمون الأخرى القائمة على اصطياد البوكيمونات وتجميعها، بل تعتمد على التدريب والقتال بمبارزات ثلاثية.

بهذه الإنطلاقة تكون Pokémon Masters قد تفوقت على عدة ألعاب بوكيمون أخرى لكنها حققت أقل من نصف نجاح وإيرادات بوكيمون جو التي وصلت إلى 56 مليون دولار في اسبوعها الأول.

كالعادة تأتي اليابان في صدارة الإنفاق على اللعبة بنحو 16 مليون دولار (حوالي الثلثين). ولنراقب وضع اللعبة خلال الأسابيع والأشهر القادمة إن كانت ستقترب من نجاح الأسطورة بوكيمون جو.

التدوينة لعبة Pokémon Masters تحقق 26 مليون دولار في اسبوعها الأول ظهرت أولاً على عالم التقنية.