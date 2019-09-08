شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأفريقيا الوسطى يوقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة الشؤون الخارجية و مواطنى أفريقيا الوسطى فى الخارج سيلفى باى وتيمون، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم /الأحد/ - بأن الجانبين بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع فى المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أفريقيا الوسطى وتنمية أوجه التعاون المشترك فى العديد من المجالات.