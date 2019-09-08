دار الإفتاء توجه رسالة إلى الجيش المصري

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أوضحت فيه أن نبي المسلمين محمد شدد على قيمة الجيش المصرى وقوة رجاله.

كما أشارت دار الإفتاء إلى تمكن القوات المسلحة والشرطة من تجنيب مصر شر الفتن والدمار الذى لحق بالعديد من الدول، على حد وصفها.

وشددت دار الإفتاء على أن أبطال القوات المسلحة والشرطة يقدمون أروحاهم فداء لسلامة الوطن، كى ينعم الشعب بحياة مستقرة، لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.