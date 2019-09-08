بالصور... محمد بن سلمان يلتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتواجد أيضا في اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

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