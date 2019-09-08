الإمارات... مرشح للمجلس الوطني الاتحادي يتعهد بسن تشريعات "هامة" للمرأة

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أن أحد أهم التشريعات التي يعمل عليها يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة، خاصة أن ذلك يتناسب مع طبيعتها، بعد أن تؤدي دورها في فترة محددة.

وشدد على أن مناصفة المرأة مقاعد المجلس يعد تأكيدا على دور المرأة في الإمارات، وأن حقوقها تتطلب توفير أماكن لها في المؤسسات الرسمية والخاصة.

وأشار إلى أن الدولة أكدت على دور المرأة من خلال إسناد رئاسة البرلمان للدكتورة أمل القبيسي، وكذلك رئاسة المجلس الاستشاري للسيدة خولة الملا، وأنهن أثبتن نجاحهن بشكل كبير.

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وأوضح أنه يعمل على ثلاثة محاور هم "الشباب والمرأة وكبار السن"، حيث يتضمن المحور الثاني العمل على توصية المجلس الوطني بشأن دعم وتعزيز دور المرأة العاملة، خاصة ربات البيوت، وهي توصية لم يتم إتمامها.

وأشار إلى أنه يعمل على التمكين الوظيفي للمرأة في كافة القطاعات، وكذلك تدعيم دور الشباب في المحافل الدولية والبرلمانية، وأنه يسعى إلى تفعيل الدور الدبلوماسي للمجلس، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة في الوقت الراهن.

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وشدد على أهمية مشاركة المرأة في الإمارات في كافة المجالات، وأن نسبة الـ50% التي تحصل عليها المرأة في الانتخابات المقبلة أعطتها الدافع للترشح، حيث تخوضن السباق كثيرات من النساء، ما يعبر عن تأثير القرار.

وأكد على دور المرأة في الإمارات خاصة أنها كانت الدولة الأولى عربيا التي ترأس مجلسها البرلماني امرأة، في ظل وجود المرأة في كل القطاعات والوزارات والهيئات داخل الإمارات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، الذي تجرى انتخاباته خلال الأيام أكتوبر المقبل، شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته" والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 5 أكتوبر/تشرين الأول، المقبل في الداخل، فيما تجرى في الخارج يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.