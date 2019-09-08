أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة









اسماء السيد - أعلن، اليوم الأحد، عن دخول امير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، بأن دخول الأمير للمستشفى دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسموه مع الرئيس دونالد ترمب إلى موعد يحدد لاحقا.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.

ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.