العراق يطالب بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

دعا السفير أحمد الدليمي، مندوب العراق لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة، إلى إعادة سوريا لمجلس جامعة الدول العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة، الأحد، مطالبا السوريين واليمنيين والليبيين بتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة للوصول إلى الأمن والاستقرار في بلادهم.

وقال مندوب العراق إن المنطقة العربية تواجه تحديات متسارعة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية. ودعا «الدليمي» إلى تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.