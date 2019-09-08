"فيسبوك" يحذف صفحة مزيفة لرغد صدام حسين تدار من مصر

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حذفت شركة "فيسبوك"، صفحة موثقة باسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال مركز الإعلام الرقمي العراقي في بيان إن "الصفحة لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من جمهورية مصر العربية".
وأضاف أن "الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين)".
ويعمد الفيسبوك كل يوم إلى حذف مئات المستخدمين، في خضم حربه ضد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة.
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يورونيوز تتحدث مع شبان إيرانيين عن رؤاهم المستقبلية في ظل العقوبات الاقتصادية
تستعد فيه إيران لخفض التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية الشاملة التي تم عقدها عام 2015، في محاولة للضغط على أوروبا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية آنفة الذكر العام الماضي. وأثناء مؤتمر صحفي عقد في إندونيسيا، أدان وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأمريكية، ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي"، مضيفًا أن بلاده لن تمتثل لبنود الاتفاقية بالكامل ما لم تقم الولايات المتحدة وأوروبا بفعل الشيء نفسه. وفي هذا السياق التقت مراسلة يورونيوز أنيليز بورجيس بالعاصمة طهران عدداً مجموعة من الشباب الإيرانيين حول رؤاهم المستقبلية للبلاد في ظل العقوبات الاقتصادية والصراع السياسي للمزيد على يورونيوز: الخارجية الفرنسية: على إيران أن تحجم عن أيّ إجراء يخرق الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي يحث إيران على التراجع عن خفض التزاماتها النووية
Euronews (Ar)
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شاهد: الأبقار البريطانية تدخل دائرة استغلال تكنولوجيا جي5
على رقاب قطيع أبقار يشمل 180 رأسا في مزرعة من سمرست جنوب غربي انجلترا، جرى تثبيت أطواق لاسلكية حول رقابها، بهدف تسجيل نشاطها والإبلاغ عنه عبر الأثير باستعمال الجيل الخامس جي 5 من شبكات الاتصال الخلوي فائق السرعة. من هناك تقوم قواعد خوارزمية بتحليل البيانات، مبلغة المزارعين والأطباء البياطرة عبر تطبيقات في الهواتف الذكية، إذا كان هناك أي تغيير يمكن أن يشير إلى مرض أو حالة صحية معينة، تتطلب عناية أكثر بالقطيع. ويهدف اعتماد هذه التكنولوجيا إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على القوة العاملة، بتمكين المزارعين من مراقبة قطعانهم عن بعد. ويقول المزارع مارك غوف العامل في المزرعة التجريبية التي يديرها المركز الفلاحي للتكنولوجيا الدقيقة المبتكرة، الذي تدعمه الحكومة البريطانية، إن توفر البيانات على هاتفك يجعل المزارع أكثر قربا وأكثر سرعة للتدخل. وقد أنشأ المركز شبكة 5جي لإرسال البيانات من أطواق الأبقار، ليتغلب بذلك على بطء ربط البث المكثف، الذي يعد مشكلة كبيرة لمستعملي الانترنت في المناطق الريفية. ويقول غوف معتمدا على البقرة رقم 866 كعينة لمثاله، حتى يدعم كلامه فيقول: "ربما تكون أنت في آخر المبنى، وتتلقى إخطارا يعلمك بأي بقرة يتعلق الأمر وبنوعية المشكلة، وإفادتك بالتقييم الفوري. ويظهر التطبيق بروزا سريعا ولافتا لنشاط بقرة هي على وشك الولادة، وقد وضعت مولودها بالفعل البارحة دون أية مشاكل بحسب غوف. وعندما تقرر البقرة أنها مستعدة للحلب، يحدد الطوق الالكتروني هوية تلك البقرة (الرقم الذي تحمله)، عندما تدخل حجرة الحلب الآلي، ويسجل مساهمة البقرة من الحليب. ولا يعتبر المزارعون غرباء عن استعمال التكنولوجيا، مثل استعمال أنظمة الحلب الآلي، والجرارات ذات القيادة الآلية الواسعة الانتشار. ويقول مختصون إن مثل هذه الطرق المبتكرة ستخلق مزيدا من الوظائف، والكثير من القيمة ومزيدا من الانتاجية، إضافة إلى خلق خدمات جديدة، لم تكن موجودة من قبل. إن موجة الابتكارات المقبلة يمكن ان تأتي من تكنولوجيا جي5 ، والتي يقول الخبراء بشأنها إنها ستوفر عمليات التحميل بسرعة فائقة، وستقلص تأخر الربط الذي يبشر بإحداث تحول في مجالات صناعية. للمزيد على يورونيوز: إمارة موناكو أول دولة في أوروبا تدشن خدمة جي5 الصينية رغم المخاوف الأمنية الأميركية أميركا-الصين: من سيحكم الإنترنت في العالم؟ ولمَ جي5 بهذه الأهمية؟
Euronews (Ar)
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السعودية تستضيف نزال رويز وجوشوا التاريخي نهاية السنة
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تستضيف المملكة العربية السعودية نزال العودة في الملاكمة بين الملاكمين المسكيكي الأمريكي آندي رويز جونيور والبريطاني أنتوني جوشوا في فئة الوزن الثقيل المرتقبة في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى النزالات في العام 2019". المنازلة الثأرية التارخية ستقام في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية لمدينة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، حيث تم تصميم حلبة خاصة تتسع لحوالي 16 ألف مشجع. وأضاف عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال مؤتمر صحفي للحديث عن هذا الحدث في الرياض "حصلنا على استضافة هذه المنافسة بعد جهد كبير ومفاوضات استغرقت 8 أشهر". وتحظى هذه المنازلة بترقب كبير بعد أن أحدث رويز المولود في الولايات المتحدة والذي يلاكم باسم المكسيك المفاجأة في فئة الوزن الثقيل في نيويورك حيث تغلب على جوشوا ليجمع بين 4 القاب عالمية للملاكمة. البطل الأولمبي السابق جوشوا تم اسقاطه على الحلبة خلال تلك المباراة بالضربة القاضية أربع مرات قبل ان يتوقف في الجولة السابعة من المباراة التي أقيمت بماديسون سكوير غاردن في نيويورك. اقرأ أيضا على يورونيوز: مادورو يحض القضاء على ملاحقة معارضه غوايدو بتهمة "خيانة الوطن" شاهد: ميركل تجلس خلال حفل استقبالها في بكين مارادونا يشرف على تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني تلك النتيجة المفاجئة انهت سجل جوشوا الخالي من الهزائم، وجردته من لقبه كبطل الوزن الثقيل وقضت على آماله باللعب ضد حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة الأمريكي ديونتاي وايلدر. وقال بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل آندي رويز جونيور خلال مؤتمر صحفي في السعودية إنه سيلحق هزيمة ثانية بالملاكم البريطاني آندي جوشوا خلال مواجهة الإعادة في السعودية. ورد منافسه البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم السابق بأنه قادر على الفوز على خصمه.
Euronews (Ar)
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شاهد: الأسد "ليو".. أشهر حيوان "أليف" في دهوك العراقية
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كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" يحذف صفحة مزيفة لرغد صدام حسين تدار من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.