شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخص قام بطعن أحد عناصر شرطة السياحة فى مدينة توزر التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، اعتقال شخص قام بطعن أحد عناصر شرطة السياحة بمدينة توزر.

وأفاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية خالد الحيونى بأن الشخص المعتقل نفذ عملية الطعن بينما كان أفراد شرطة السياحة بصدد القيام بدورية عادية وسط المدينة، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع أمام مقر ولاية توزر، نافيا صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأنه وقع أمام المقر الفرعى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمدينة.

وأضاف أنه تم نقل الشرطى المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وفتح تحقيق فى الحادث.