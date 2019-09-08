شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والمملكة المتحدة يبحثان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى مع سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودى دراموند تعزيز التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله للسفير البريطانى فى مكتبه بالمنامة اليوم، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لدى مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما وصلت إليه من تقدم وتطور على كافة المستويات، منوهاً بأهمية استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يفتح مزيداً من الآفاق الجديدة فى مسار العلاقات ويخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة عن شكره لوزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى على ما يبديه من اهتمام لتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية من تميز على جميع الصعد.