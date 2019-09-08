شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السودانى: سنعمل من أجل تحقيق الأهداف التى ناضل من أجلها الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السودانى، إن السودان أمام لحظة تاريخية، وسنعمل من أجل تحقيق الأهداف التى ناضل من أجلها الشعب السوداني.

وأضاف وزير الإعلام السودانى، خلال مؤتمر صحفى، أن أمامنا 3 سنوات من العمل لتحقيق أحلام شعبنا، والحكومة الانتقالية عقدت اجتماعا مشتركا مع المجلس السيادي.

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قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السودانى، إن السودان أمام لحظة تاريخية، وسنعمل من أجل تحقيق الأهداف التى ناضل من أجلها الشعب السوداني.

وأضاف وزير الإعلام السودانى، خلال مؤتمر صحفى، أن أمامنا 3 سنوات من العمل لتحقيق أحلام شعبنا، والحكومة الانتقالية عقدت اجتماعا مشتركا مع المجلس السيادي.