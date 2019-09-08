شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يعلنون موقفهم بخصوص الدوريات "التركية- الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، علمها مسبقا بالدوريات الأمريكية التركية المشتركة، وأنها جزء من التفاهمات لتأمين استقرار المناطق الحدودية.

وذكرت الإدارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، إن الدوريات المشتركة هى جزء من خارطة طريق للوصول إلى تفاهمات مستدامة تؤمن الاستقرار بما يسهم بشكل فعال فى دعم جهود قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا "داعش".

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وأوضح البيان، أن الدوريات استمرت ساعتين فى المنطقة الممتدة بين قريتى نص تل وقرية الحشيشة شرق مدينة (تل أبيض) ومن ثم عادت أدراجها للتمركز فى قواعدها داخل الأراضى التركية.

وأعربت الإدارة الذاتية عن شكرها للتحالف الدولى والجيش الأمريكى لما بذلوه من جهود للتوصل إلى تفاهمات تؤمن الاستقرار والسلام شمالى سوريا.