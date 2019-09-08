عاهل الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
تسلم عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأحد، أوراق اعتماد السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على وقع الأزمة الخليجية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن تسلم أوراق اعتماد السفير القطري جاء ضمن مراسم لتسلم أوراق اعتماد عدد آخر من سفراء الدول لدى المملكة، في قصر "بسمان الزاهر" بالعاصمة عمان، حيث تم عزف السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.
وحضر مراسم تسلم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
يأتي ذلك بعد أن قررت الدوحة، في 29 من الشهر الماضي، تعيين آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة الأردنية.
كان الأردن قد سبق الدوحة بالقرار، عندما أصدر عاهل البلاد مرسوماً ملكياً في يوليو/تموز الماضي، بالموافقة على تسمية زيد اللوزي، الذي كان يشغل منصب أميناً عاماً لوزارة الخارجية، سفيرا للمملكة لدى الدوحة.
وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة"، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.
ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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