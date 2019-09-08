"حماس" تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد معتقل فلسطيني بسجونها

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت في بيان:

- إسرائيل تتحمل مسؤولية "استشهاد الأسير الصحفي بسام السايح في داخل السجون بسبب الإهمال الطبي"

- "هذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال"

- دعت إلى "تحرك سريع من محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين" على تلك الجرائم

حملت حركة "حماس"، الأحد، إسرائيل مسؤولية استشهاد معتقل فلسطيني في سجونها.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "يتحمل الاحتلال الصهيوني تداعيات استشهاد الأسير الصحفي بسام السايح في داخل السجون بسبب الإهمال الطبي".

وأضاف: "هذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال".

ودعا القانوع إلى "تحرك سريع من محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين" على تلك الجرائم.

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واستشهد، الأحد، المعتقل الفلسطيني بسام السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وكان السايح (47 عاما) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، نُقل السايح إلى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي. وفي 12 أغسطس/آب الماضي، تم نقله إلى مستشفى "آساف هاروفيه" الذي توفي فيه‎.

واعتقل الجيش الإسرائيلي "بسام السايح" في 8 أكتوبر/تشرين أول 2015، خلال ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها، ووجهت له تهمة "الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته"، قرب قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أيام من اعتقاله.

وبوفاة السايح، يرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون إلى 221 منذ العام 1967، وفقا لنادي الأسير (غير حكومي ويعنى بمتابعة شؤون المعتقلين في سجون إسرائيل).

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.