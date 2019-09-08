المغرب.. ارتفاع ضحايا انقلاب حافلة جراء السيول إلى 8 قتلى

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

ارتفع الأحد، عدد ضحايا انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمغرب جرّاء السيول التي شهدتها قنطرة واد بإقليم الرشيدية (وسط شرق)، إلى 8 قتلى.

جاء ذلك بحسب بيان للسلطات المحلية لولاية (محافظة) جهة درعة تافيلالت (تقسيم إداري بالمغرب، حيث تتكون البلاد من 12 جهة كل واحدة تضم عدد من الأقاليم والمدن).

وقال البيان إن "فرق البحث تمكنت من العثور على جثتي شخصين آخرين من بين ركاب الحافلة المفقودين"، دون الإشارة إلى عدد المفقودين.

وبحسب البيان فإن "عمليات البحث والإنقاذ بمحيط مكان الحادث، قد توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى، قبل أن تُستأنف بعد ذلك للبحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

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وفي وقت سابق الأحد، لقي 6 أشخاص مصرعهم، بعد انقلاب الحافلة في قنطرة واد "دمشان" في الرشيدية، قبل الإعلان عن ارتفاع العدد إلى 8.

وذكر البيان السابق أنه "تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء (شمال) والريصاني (وسط شرق)، انقلبت صباح الأحد بقنطرة واد (دمشان) جراء السيول الفيضانية".

والسبت، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب (حكومية) أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى غاية السادسة من نفس اليوم (05:00 ت.غ)".

وأضاف المديرية، في بيان، أن هذه الأمطار ستهم عددا من الأقاليم بينها الرشيدية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.