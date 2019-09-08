"الأعلى الليبي" يستهجن عقد مؤتمر صحفي للمسماري بأبوظبي

وليد عبد الله / الخليج 365

استهجن المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية) بشدة سماح الإمارات لأحمد المسماري المتحدث باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، بعقد مؤتمر صحفي على أراضيها.

وقال المجلس، في بيان، الأحد، "إن سماح الإمارات بعقد مؤتمر صحفي لتشكيلات عسكرية خارجة عن القانون تخوض حربا للانقلاب على المسار الديمقراطي في ليبيا، دليل إضافي على ضلوع هذه الدولة في تأجيج الحرب في بلادنا".

كما اعتبر المجلس الخطوة الإماراتية بمثابة "شاهد آخر على سلوكها السياسي المشين الداعم للانقلاب على الشرعية، وتبيانٌ ساطع لزيف ادعاءاتها بدعم الأجسام والحكومة الشرعية عبر توقيعها لبعض البيانات الرامية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

ودعا المجلس البعثة الأممية ومجلس الأمن إلى "توثيق هذه الخروقات وإدانتها بشكل قوي، واستنكار هذا الاصطفاف الجلي إلى جانب الجهات المعتدية والخارجة عن الشرعية، والمؤدي في النهاية لإضعاف فرص الحلول السياسية".

Advertisements

وطالب المجلس حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، باتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية للرد على هذا الخرق السافر ووضع حد له.

والسبت، أحمد المسماري، عقد المتحدث باسم قوات حفتر، الذي يقود القوات في شرق البلاد، مؤتمرا صحفيا من العاصمة الإمارتية أبوظبي.

اعتبر محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي (إسلامي) خروج المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مؤتمر صحفي بأبوظبي، دليلا "واضحا عن حجم التدخل الإماراتي في شؤون ليبيا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.